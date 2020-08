FC Barcelona-verdediger Samuel Umtiti heeft positief getest op het coronavirus. Vanwege een blessure ontbrak de verdediger vrijdagavond al in de wedstrijdselectie van de Spaanse club voor de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München.

FC Barcelona meldde de positieve test van Umtiti, die donderdag plaatsvond, anderhalf uur voordat om 21.00 uur wordt afgetrapt in Lissabon. De Fransman kampt met een knieblessure en kwam eind juni voor het laatst in actie. Hij vertoont geen symptomen en verblijft in thuisisolatie.

Eerder deze week testte een andere speler van Barcelona ook al positief. Het ging toen eveneens om een speler die niet tot de selectie van FC Barcelona in Lissabon behoort, maar in tegenstelling tot Umtiti was hij niet geblesseerd. De club maakte toen niet bekend om wie het gaat.

Atlético Madrid, de andere Spaanse kwartfinalist, moest wel spelers missen door het het coronavirus. Ángel Correa en Sime Vrsaljko ontbraken donderdagavond in de wedstrijd tegen RB Leipzig, die met 2-1 verloren werd.

De kwartfinale tussen Barcelona en Bayern München wordt gespeeld in Estádio da Luz en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina. De laatste van de vier kwartfinales wordt zaterdag gespeeld en gaat tussen Manchester City en Olympique Lyon.