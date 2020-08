Bij Sparta Rotterdam zijn vrijdag twee coronabesmettingen geconstateerd. Het oefenduel van zaterdag tegen RC Lens in Frankrijk gaat niet door.

Volgens Sparta hebben de twee personen - vanwege de privacy is niet bekendgemaakt om wie het gaat - geen klachten en zijn ze direct in thuisquarantaine gegaan.

"Sparta is geadviseerd om niet gezamenlijk in een vier uur durende rit af te reizen naar Lens voor de oefenwedstrijd die morgen op het programma stond. Uiteraard neemt de club dat advies over", melden de Rotterdammers in een verklaring.

Inmiddels hebben negen Eredivisie-clubs één of meer coronabesmettingen gemeld. Naast Sparta gaat het om Ajax, Feyenoord, AZ, ADO Den Haag, PEC Zwolle, FC Utrecht, Vitesse en Willem II.

Alle clubs bereiden zich momenteel voor op het nieuwe Eredivisie-seizoen, dat op zaterdag 12 september begint met de wedstrijden FC Utrecht-AZ, sc Heerenveen-Willem II, PEC-Feyenoord en FC Twente-Fortuna Sittard.