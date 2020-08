FC Twente heeft zich vrijdag verzekerd van de komst van Danilo Pereira da Silva. De Enschedeërs huren de 21-jarige Braziliaanse aanvaller komend seizoen van Ajax.

Het was al langere tijd duidelijk dat Danilo tijdelijk de overstap zou maken naar FC Twente, maar de clubs konden het tot vrijdag niet officieel bekendmaken omdat het papierwerk nog niet was afgerond.

Danilo is sinds de zomer van 2017 actief bij Ajax, dat hem destijds voor 2 miljoen euro overnam van Santos FC. Hij begon in de hoogste jeugdteams en speelde in de afgelopen twee seizoenen vooral in Jong Ajax, waarvoor hij 24 keer scoorde in 42 Keuken Kampioen Divisie-duels.

De spits, die ook op de vleugel uit de voeten kan, debuteerde in februari in het eerste elftal, in het met 1-0 verloren competitieduel met Heracles Almelo. Hij kwam tot dusver tot drie wedstrijden, waarin hij één keer scoorde, in het Europa League-duel met Getafe (2-1-zege).

Danilo wordt bij FC Twente herenigd met Kik Pierie, die eveneens voor een jaar wordt gehuurd van Ajax. Eerder werden ook Gijs Smal (FC Volendam), Nathan Markelo (Everton, huur), Václav Cerny (FC Utrecht, huur), Lazaros Lamprou (PAOK, huur) en Alexander Jeremejeff (Dynamo Dresden, huur) binnengehaald.