Arsenal heeft vrijdag de komst van aanvaller Willian bevestigd. De ervaren Braziliaan komt over van stadgenoot Chelsea en tekent voor drie jaar bij 'The Gunners'.

Willian speelde sinds de zomer van 2013 voor Chelsea en had afgelopen seizoen ook nog een basisplek bij de 'Blues'. Het contract van de snelle vleugelspeler liep echter af en hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging, die hij nu dus bij Arsenal vindt.

"In mijn ogen is Willian een speler die echt het verschil kan maken voor ons", zegt manager Mikel Arteta op de site van Arsenal. "We volgen hem al een paar maanden en ik ben echt onder de indruk geraakt van hoe graag hij naar ons toe wilde komen."

In zeven seizoenen bij Chelsea speelde Willian liefst 339 officiële wedstrijden, waarin hij 63 keer scoorde en 62 assists gaf. Hij veroverde met de Londenaren twee landstitels en won daarnaast de Europa League, de FA Cup en de League Cup.

Voor zijn periode bij Chelsea speelde Willian voor SC Corinthians, Shakhtar Donetsk en Anzhi Makhachkala. De aanvaller heeft tot dusver 69 interlands achter zijn naam staan voor Brazilië, waarmee hij in 2019 de Copa América won en aan twee WK's deelnam.

"Willian is een speler die op drie of vier verschillende posities kan spelen en ook nog eens veel ervaring heeft", zegt Arteta. "Ondertussen heeft hij ook nog altijd de ambitie om hier te komen en Arsenal terug te brengen waar de club hoort. Hij brengt ons veel veelzijdigheid."