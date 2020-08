Tom Beugelsdijk heeft vrijdag een opvallende transfer gemaakt binnen de Eredivisie. De dertigjarige verdediger verruilt ADO Den Haag voor Sparta Rotterdam.

Beugelsdijk had bij ADO nog een éénjarig contract, maar volgens verschillende media neemt Sparta hem transfervrij over omdat Beugelsdijk met zijn salaris zwaar drukt op de begroting van ADO, dat het vrijgekomen geld wil investeren in de selectie. Hij tekent bij Sparta een tweejarige verbintenis.

De Hagenaar speelde vanaf 2000 in de jeugdopleiding van ADO. Hij werd tussen 2010 en 2012 uitgeleend aan FC Dordrecht, waarvoor hij debuteerde in het betaald voetbal, en speelde in september 2012 zijn eerste wedstrijd voor ADO. Hij vertrok in 2014 naar FSV Frankfurt, maar keerde een jaar later alweer terug.

Beugelsdijk kwam in totaal tot 191 duels voor ADO, waarin hij vijftien keer scoorde en twaalf assists leverde. Hij maakte ook naam met zijn soms harde speelstijl. Hij pakte in het seizoen 2018/2019 liefst twaalf gele kaarten en werd daarmee gedeeld recordhouder.

'Tom kan presteren onder druk'

Beugelsdijk krijgt bij Sparta met Henk Fraser een trainer met wie hij al samenwerkte bij ADO. Fraser was van 2014 tot en met 2016 de eindverantwoordelijke bij ADO. Beugelsdijk moet bij Sparta centraal achterin de concurrentie aangaan met Bart Vriends en Michaël Heylen, die deze zomer overkwam van FC Emmen.

"We waren op zoek naar een versterking voor in de achterhoede, omdat dit de enige positie was die we nog niet dubbel bezet hadden. Met Tom hebben we een speler gevonden die al bijna tweehonderd wedstrijden in de Eredivisie speelde", zegt technisch manager Henk van Stee op de website van Sparta.

"De transfer past in onze financiële mogelijkheden en met zijn ervaring, onverzettelijkheid en strijdlust, denken we dat Tom een aanwinst voor ons gaat zijn. Hij is bekend met het klappen van de zweep, kent de trainer goed en kan presteren onder druk. Dat alles zal het komende seizoen belangrijk zijn."

Sparta is aardig actief op de transfermarkt en versterkte zich naast Beugelsdijk en Heylen ook al met Benjamin van Leer (Ajax), Maduka Okoye (Fortuna Düsseldorf), Lennart Thy (PEC Zwolle), Danzell Gravenberch (FC Dordrecht) en Reda Kharchouch (Telstar). ADO nam afscheid van een achttal huurlingen.