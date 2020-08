Jordi Cruijff is vrijdag aangesteld als trainer van Shenzhen FC. De Nederlander is de opvolger van Roberto Donadoni, die dinsdag vertrok bij de Chinese club.

Het is niet bekend voor hoeveel jaar de 46-jarige Cruijff tekent bij Shenzhen FC. De oefenmeester zal zondag arriveren in China, maar moet vanwege de coronacrisis eerst veertien dagen in quarantaine. Daarna neemt hij de taken als hoofdtrainer definitief over. Tot die tijd is assistent-coach Zhang Xiaorui de eindverantwoordelijke.

Met Cruijff zijn er nu twee Nederlandse trainers actief in de Chinese Super League. Giovanni van Bronckhorst is sinds het begin van het jaar de coach van Guangzhou R&F.

Cruijff was eerder dit jaar nog bondscoach van Ecuador, maar stapte eind juli op zonder dat hij een training of wedstrijd had geleid. Volgens Zuid-Amerikaanse media was de nationale voetbalbond EFE al langer ontevreden over Cruijff omdat hij nauwelijks in Ecuador aanwezig zou zijn.

Het avontuur bij Shenzhen FC wordt voor Cruijff zijn tweede club in China, nadat hij in het seizoen 2018/2019 de coach was van Chongqing Lifan. Verder was de negenvoudig Oranje-international als trainer ook werkzaam bij Maccabi Tel Aviv (2017/2018).

Shenzhen FC bezet de zesde plaats in groep A van de Chinese Super League. De formatie uit het zuiden van het land heeft drie punten na vier wedstrijden. Cruijff kan waarschijnlijk op 4 september tegen Shanghai Shenhua zijn debuut maken.