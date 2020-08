FC Utrecht speelde donderdag in de oefenwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA een pijnlijke eerste helft met een 5-0-achterstand tot gevolg, maar die ruststand deed John van den Brom weinig. Volgens de trainer draait het om andere dingen in de voorbereiding.

"'Jongens, het interesseert me niks dat het 5-0 staat.' Dat heb ik in de rust gezegd", aldus Van den Brom, die zijn ploeg uiteindelijk zag verliezen met 5-1.

"En dat is ook echt zo. Het interesseerde me niks. Toen we vorige week met 1-0 van AZ wonnen, was het allemaal goed en werden we bij wijze van spreken kampioen. Nu denkt iedereen misschien: hoe halen ze het in hun hoofd te zeggen dat ze de top drie willen aanvallen? Dat is dan maar zo. De uitslag is niet belangrijk in de voorbereiding."

De 53-jarige Van den Brom hecht er meer waarde aan dat Ajax, met een hattrick van Zakaria Labyad en treffers van Noa Lang en Nicolás Tagliafico, voor rust aantoonde dat er voor de start van de Eredivisie nog een hoop moet gebeuren bij zijn ploeg.

"We hebben er bewust voor gekozen in de voorbereiding tegen goede clubs te spelen, want dan zie je wat eraan schort, en dat was nogal wat dit keer. Het was teleurstellend zoals we ons hier als team - en ook een paar individuen - hebben gemanifesteerd. Ajax heeft het allemaal blootgelegd, al kregen we zelf ook nog aardig wat kansen."

Zakaria Labyad scoorde drie keer tegen FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

'Daar kan ik niet tegen'

Van den Brom kan als excuus aanvoeren dat hij veel spelers miste door blessures. Middenvelders Adam Maher, Joris van Overeem en Sander van de Streek moesten toekijken, terwijl verdediger Django Warmerdam thuisbleef vanwege ziekteverschijnselen. "Maar hij heeft negatief getest op corona", weet Van den Brom. "Dus ik verwacht hem snel terug. En de andere geblesseerden ook."

Daartegenover staat het debuut van het Australische talent Daniel Arzani, die wordt gehuurd van Manchester City. "We moesten lang wachten op zijn werkvergunning, maar nu kan hij eindelijk minuten maken. Dit is een speler waar je van houdt als trainer, of waar je helemaal gek van wordt, en ik val in de eerste categorie", vertelt Van den Brom over de 21-jarige Arzani, die de jongste speler was op het WK van 2018.

"Op de training schiet hij alle ballen er al in. Hij kan ook in wedstrijden beslissend zijn, maar heeft nog wel wat moeite met omschakelen. Daar zijn we mee bezig."

Van den Brom, die Arzani na rust liet invallen, heeft ook moeite met de gebaartjes van de aanvaller, die tegen Ajax tevergeefs om een strafschop vroeg. "Daar kan ik echt niet tegen. Dat moet hij bij ons echt niet doen en daar zal ik hem op wijzen. Ik weet ook niet of hij een penalty had moeten krijgen, maar het ergste vind ik dat hij daarna stopte. Het duurde veel te lang tot hij weer onderdeel van het team was."