RB Leipzig heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Duitsers waren in het Estádio José Alvalade in Lissabon door een laat doelpunt met 2-1 te sterk voor Atlético Madrid.

Dani Olmo opende in de vijftigste minuut namens Leipzig de score door doelman Jan Oblak te passeren met een kopbal. Twintig minuten voor tijd tekende João Félix vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker. Een verlenging leek onvermijdelijk, maar die werd voorkomen door een treffer in de 88e minuut van invaller Tyler Adams.

Leipzig staat door de overwinning op drievoudig finalist Atlético voor het eerst in de clubgeschiedenis in de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi. De Duitse club, die in 2009 werd opgericht, debuteerde in het seizoen 2017/2018 in de Champions League en strandde toen in de groepsfase.

'Die Roten Bullen' nemen het dinsdag in de halve finale op tegen Paris Saint-Germain. De Parijzenaars wonnen woensdag door twee late treffers met 2-1 van het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer.

De andere halve finale gaat tussen de winnaars van de kwartfinales FC Barcelona-Bayern München en Manchester City-Olympique Lyon. Die duels worden achtereenvolgens vrijdag en zaterdag gespeeld en beginnen allebei om 21.00 uur.

João Félix en Saúl druipen teleurgesteld af na de uitschakeling van Atlético Madrid tegen RB Leipzig in de kwartfinale van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Duel ontbrandt pas na rust

Leipzig had voor rust het meeste balbezit, maar zag Atlético de betere kansen krijgen. De grootste mogelijkheid was voor Yannick Carrasco, die zijn harde schot door Leipzig-doelman Péter Gulácsi uit de hoek getikt zag worden.

De Duitsers kwamen pas in de blessuretijd van de eerste helft tot de eerste poging op doel. Dayot Upamecano kopte echter recht in de handen van Atlético-keeper Oblak.

Vijf minuten na rust slaagde Leipzig er wel in de Madrileense defensie te ontregelen. Marcel Sabitzer werd vrijgespeeld aan de rechterkant en vond met een voorzet het hoofd van Olmo, die keurig raak kopte in de verre hoek.

Atlético was door de tegentreffer gedwongen om meer aan te zetten. Daar slaagden de Spanjaarden in eerste instantie nauwelijks in, maar twintig minuten voor tijd kwam de ploeg van Diego Simeone toch langszij via een benutte strafschop van invaller Félix, nadat hij zelf onderuit was getikt door Lukas Klostermann.

In het restant van de wedstrijd speelden beide ploegen vooral om niet te verliezen, waardoor echt grote kansen uitbleven en een verlenging onvermijdelijk leek. Invaller Adams besliste echter anders door, op aangeven van oud-PSV'er Angeliño, met een van richting veranderd schot zijn ploeg alsnog naar de halve finales te loodsen.

De winnende goal van Tyler Adams. (Foto: Pro Shots)