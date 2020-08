Sarina Wiegman gaat na de Olympische Spelen van 2021 aan de slag als bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen. Daarmee komt er volgend jaar een einde aan haar succesvolle dienstverband als bondscoach van de Oranjevrouwen.

De vijftigjarige Wiegman tekent voor vier jaar bij de Engelse voetbalbond. De Haagse beschikte nog over een contract tot medio 2021 bij de KNVB en had meermaals aangegeven graag nog als coach van de Nederlandse vrouwen actief te willen zijn op de Spelen in Tokio, die zijn uitgesteld tot de zomer van 2021.

"Ik ben hartstikke vereerd dat ik bondscoach word van Engeland, toch de bakermat van het voetbal", zegt Wiegman, die Phil Neville opvolgt bij de 'Lionesses'. "Ze hebben daar de afgelopen jaren heel grote stappen gemaakt met het vrouwenvoetbal. Ik hoop dat ik daar na de Spelen een steentje aan kan bijdragen."

In haar laatste jaar bij de Oranjevrouwen zal Wiegman zich richten op de kwalificatie voor het EK 2021 en de Spelen. "We zijn nog niet klaar. Ik hoop dat we mijn periode in stijl kunnen afsluiten en zal daar zelf in ieder geval alles aan doen."

Volgens directeur Mark Bullingham was Wiegman de droomkandidaat van de Engelse voetbalbond. "Sarina is een bewezen winnaar en daarom vertrouwen we erop dat ze Engeland naar het volgende niveau kan brengen. Met haar hopen we onze ambitie te om een groot toernooi te winnen te kunnen bewerkstelligen."

Sarina Wiegman vertrekt na de Spelen van 2021 bij de Oranjevrouwen. (Foto: Getty Images)

Wiegman leidde Oranje naar Europese titel en WK-finale

De KNVB stelde Wiegman in januari 2017 aan als bondscoach van de Oranjevrouwen, nadat ze al op interim-basis de in december 2016 ontslagen Arjan van der Laan had vervangen.

Wiegman leidde Nederland in de zomer van dat jaar naar de Europese titel in eigen land. Twee jaar later werd in Frankrijk de WK-finale gehaald, maar de Verenigde Staten bleken daarin een maatje te groot en wonnen met 2-0.

Tussen 1987 en 2001 speelde Wiegman zelf 104 interlands namens het Nederlands vrouwenelftal, waarin ze drie keer scoorde. De voormalige verdediger maakte in mei 1987 haar interlanddebuut tegen Noorwegen, in de enige wedstrijd van Dick Advocaat als bondscoach van de Oranjevrouwen.

Wiegman werd in 2001 de eerste Nederlandse voetbalster die de mijlpaal bereikte van honderd gespeelde interlands namens een nationaal elftal.