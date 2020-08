Feyenoord heeft Francesco Antonucci overgenomen van AS Monaco. De 21-jarige Belg wordt komend seizoen gestald bij FC Volendam, waar hij het afgelopen seizoen ook al op huurbasis voor uitkwam.

Antonucci tekende donderdag in De Kuip een contract tot medio 2024, met een optie voor nog een jaar. Het eerste jaar wordt hij door Feyenoord dus uitgeleend aan Volendam, dat hem vorig seizoen huurde van AS Monaco. De Rotterdammers hebben niet bekendgemaakt hoeveel er voor de nieuwe aanwinst betaald is.

De creatieve middenvelder speelde tussen 2015 en 2017 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem overnam van Anderlecht. Hij kwam echter nooit uit voor de hoofdmacht van de Amsterdammers en vertrok drie jaar geleden naar Monaco. Ook daar schopte hij het niet tot het eerste elftal.

Het afgelopen seizoen kwam de Belg van Italiaanse afkomst tot 21 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Volendam, waarin hij elf keer scoorde. Het seizoen werd in maart echter stilgelegd en later helemaal stopgezet vanwege de coronacrisis, waardoor Antonucci weer terug zou keren naar Monaco.

"Ik ben erg blij en trots met mijn volgende stap naar Feyenoord", aldus Antonucci op de site van FC Volendam. "Ik denk dat dit een perfect vervolg is voor mijn carrière. We hebben een mooi seizoen gehad met FC Volendam, maar jammer genoeg konden we het niet afmaken. Ik heb altijd gezegd dat ik wilde helpen om de club naar de Eredivisie te brengen. Nu hebben we een nieuwe kans en ik ga alles geven om nu wel te promoveren."

Ook Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, is opgetogen over de constructie rondom de komst van Antonucci. "We zien in Francesco echt een prima versterking voor de toekomst. Hij heeft een zeer goed jaar achter de rug bij FC Volendam, waarin hij echt enorm is gegroeid. Komend seizoen kan hij zich daar nog verder ontwikkelen om dan vervolgens hier bij Feyenoord aan te sluiten."