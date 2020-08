FC Barcelona-coach Quique Setién heeft in aanloop naar het duel met Bayern München in de kwartfinales van de Champions League van vrijdag zijn bewondering uitgesproken voor de in bloedvorm verkerende Bayern-spits Robert Lewandowski. Toch vindt hij zijn eigen sterspeler Lionel Messi van een nog hoger niveau.

Aan de hand van Lewandowski, die bij alle doelpunten betrokken was als afmaker of aangever, liet Bayern Chelsea in de achtste finales kansloos. De Duitsers waren over twee wedstrijden met 7-1 te sterk voor de Engelsen en lijken daarmee beter in vorm dan Barcelona.

"Lewandowski is een geweldige speler, maar niet van het niveau van Leo. Dat is voor mij overduidelijk", stelde de 61-jarige coach donderdag op zijn persconferentie in aanloop naar de confrontatie tussen de twee grootmachten. De Spaanse oefenmeester is niettemin beducht voor de scoringsdrift van de Pool.

"Hij (Lewandowski, red.) is in bloedvorm, dat hebben we tegen Chelsea weer kunnen zien. Maar hij kan het ook niet in zijn eentje, net zoals Messi het bij ons niet in zijn eentje kan. De teamprestatie is belangrijker dan het spel van individuele spelers. Zonder ondersteuning van hun teamgenoten spelen ook Messi en Lewandowski beduidend minder goed."

Het meespelen van Messi tegen Bayern leek overigens even twijfelachtig. De Argentijnse sterspeler kreeg in de met 3-1 gewonnen return tegen Napoli een flinke schop op zijn kuit van Kalidou Koulibaly en werd langdurig op het veld behandeld. Hij trainde deze week met een ingepakt been, maar lijkt gewoon aan de aftrap te kunnen staan vrijdag.

380 Samenvatting Barcelona-Napoli (3-1)

Setién verwacht 'gelijkopgaande wedstrijd'

Met Lewandowski als aanvalsleider won Bayern zijn laatste acht duels in de Champions League en is de ploeg over alle competities gezien al 23 wedstrijden op rij ongeslagen. Barcelona wist ondertussen niet te overtuigen in La Liga, waarin het door een matig slot de titel moest laten aan Real Madrid.

"Er zijn veel aspecten van het spel van Bayern waar wij ons zorgen om moeten maken. Het zal cruciaal zijn om onder hun druk uit te voetballen, al zal dat niet eenvoudig worden", aldus Setién, die zijn ploeg niettemin minstens gelijkwaardig acht aan 'der Rekordmeister'. "ik denk niet dat er één ploeg zal domineren, ik verwacht een gelijkopgaande wedstrijd."

Barcelona en Bayern treffen elkaar vrijdag om 21.00 uur in het Estádio da Luz in Lissabon. De winnaar van dat duel speelt in de halve finales tegen Manchester City of Olympique Lyon, die het zaterdag tegen elkaar opnemen.