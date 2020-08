Arjen Robben maakt vrijdag toch niet zijn officieuze rentree voor FC Groningen in het oefenduel in eigen huis met PEC Zwolle. De club wil met het oog op de start van de Eredivisie geen risico nemen met de 36-jarige aanvaller.

Robben trainde de hele week met de groep mee, maar in overleg is besloten dat hij niet in actie komt tegen PEC. Trainer Danny Buijs liet maandag nog weten dat hij verwachtte dat zijn nieuwe aanvoerder minuten zou maken tegen PEC, maar dat was dus iets te voorbarig.

"Arjen heeft de afgelopen week in zijn trainingsprogramma de grenzen opgezocht en het randje aangetikt. De inspanningen die hij de afgelopen week heeft verricht, hebben geleid tot wat lichte fysieke klachten in de vorm van spierpijn en stijfheid", zegt Buijs donderdag op de website van FC Groningen.

"Heel logisch voor een speler van zijn leeftijd die een jaar lang niet heeft gespeeld, maar voor ons wel een reden om geen enkel risico hierin te nemen. We herhalen wat we al eerder hebben gezegd: er is een groter doel. Wij willen Arjen zo optimaal mogelijk fit krijgen en houden voor de competitie."

'Ik wil eerst nog meer groepstrainingen afwerken'

Robben gaf eind juni te kennen te willen terugkeren als profvoetballer, nadat hij een jaar geleden was gestopt. Hij ontbrak in de oefenduels van FC Groningen met Heracles Almelo (1-0-zege) en FC Emmen (1-4-zege). Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 25 mei 2019, toen hij namens Bayern München inviel in de gewonnen DFB-Pokal-finale tegen RB Leipzig.

"Ik wil nog fitter worden voordat ik aan wedstrijden begin. Ik heb een hele goede trainingsweek gehad, waarbij ik dingen 100 procent heb kunnen doen. Ik sta er echt heel goed voor, maar een wedstrijd spelen is toch totaal iets anders dan trainingen. Na een jaar lang niet gevoetbald te hebben, is het logisch dat je klachten krijgt", aldus Robben.

"Dat hoort bij de inspanningen die je levert. Het lijf reageert op trainingen, je lichaam moet hieraan weer wennen. Dat gaat goed, maar ik vond het nog onvoldoende om in wedstrijdverband in actie te komen. Ik wil zelf ook voor de volle 100 procent het goede gevoel hebben dat ik klaar ben voor wedstrijden. Daarvoor wil ik eerst nog meer groepstrainingen afwerken."

FC Groningen oefent nog vier keer in aanloop naar de Eredivisie, tegen achtereenvolgens PEC, FC Volendam (21 augustus), Almere City (22 augustus) en Werder Bremen (29 augustus). De ploeg van Buijs stuit in de eerste competitiewedstrijd op eigen veld op uitgerekend PSV, de oude club van Robben.