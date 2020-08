In de FA Cup worden komend seizoen hoe dan ook geen replays gespeeld. De Engelse voetbalbond heeft dat besloten vanwege het drukke speelschema.

Vanwege de coronacrisis eindigt het huidige Europese voetbalseizoen later dan gebruikelijk en beginnen de nieuwe competities ook later. Om die reden is het speelschema in Engeland voller dan normaal en is er op de kalender geen ruimte voor replays.

In de FA Cup was het dit seizoen (tot de vijfde ronde) zo dat clubs op herhaling moesten als ze het eerste duel gelijkspeelden. Straks worden alle wedstrijden - als er na reguliere speeltijd nog geen winnaar is - beslist met een penaltyserie en zijn er geen replays.

Vanwege de coronacrisis is ook het prijzengeld in de FA Cup lager dan anders. Dit seizoen streek de winnaar nog circa 4 miljoen euro op, maar dat is komend seizoen de helft. Het prijzengeld keert daarmee terug op het niveau van het seizoen 2017/2018.

Niet alleen in de FA Cup, maar ook in de League Cup zijn er veranderingen aangebracht vanwege de volle wedstrijdkalender. Zo is besloten om de halve finales in de League Cup in één duel te laten beslissen. Normaal gesproken wordt er in het op een na belangrijkste bekertoernooi in Engeland een thuis- en uitwedstrijd gespeeld.

De finale van de FA Cup wordt dit jaar op 15 mei gespeeld op Wembley en de eindstrijd in de League Cup is op 28 februari. Bekerhouders zijn Arsenal (FA Cup) en Manchester City (League Cup).