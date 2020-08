FC Emmen heeft donderdag de zesde versterking voor komend seizoen vastgelegd. De Drenten namen de 21-jarige Tsjechische linksback Denis Granecny op huurbasis over van Banik Ostrava.

Emmen huurt Granecny tot het einde van het seizoen van Banik Ostrava en heeft een optie tot koop bedongen. Hij had aan het begin van afgelopen seizoen regelmatig een basisplaats bij de nummer zes van de Tsjechische 1. Liga, maar kwam de laatste maanden steeds minder in de plannen voor.

Voor Granecny is Emmen zijn eerste club buiten Tsjechië, waar hij bij Banik Ostrau (jeugdopleiding), Dynamo Ceske Budejovice (eveneens op huurbasis) en dus Banik Ostrava speelde. Daarnaast heeft hij 38 jeugdinterlands voor Tsjechië achter zijn naam staan.

"Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur. Door de ontvangst bij de club voel ik me al meteen heel welkom. Dit is voor mij een goede stap in mijn carrière, ik zal alles geven om FC Emmen te helpen in het komende seizoen", zegt Granecny op de website van Emmen.

Eerder haalde Emmen al Caner Cavlan (Austria Wien), Lucas Bernadou (Paris Saint-Germain), Simon Tibbling (Brøndby IF), Behadil Sabani (Borussia Mönchengladbach) en Sekou Sidibe (PSV). Granecny moet links achterin de concurrentie aangaan met Cavlan.

Emmen kent tot dusver een matige voorbereiding: de nummer twaalf van het vorige Eredivisie-seizoen verloor de eerste twee oefenwedstrijden met ruime cijfers, van SC Cambuur (2-5) en FC Groningen (1-4). De Drenten beginnen de competitie op 13 september met een thuisduel met VVV-Venlo.