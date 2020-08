Matthijs de Ligt is woensdag aan zijn rechterschouder geopereerd. Volgens zijn club Juventus is de ingreep succesvol verlopen. De verdediger moet zo'n drie maanden revalideren.

De 21-jarige De Ligt, die woensdag ook nog eens zijn verjaardag vierde, kampt al maanden met problemen aan het gewricht. Zo schoot zijn schouder verschillende keren uit de kom en speelde hij met een speciale brace. Door de ingreep moeten die problemen tot het verleden behoren.

Ondanks de kwetsuur speelde de oud-Ajacied het seizoen gewoon uit met 'Juve'. De club werd vorige week door Olympique Lyon uitgeschakeld in de Champions League, nadat eerder wel de titel in de Serie A werd gepakt.

De Ligt werd vorig jaar zomer voor liefst 75 miljoen euro overgenomen van Ajax. Na een moeizaam begin, waarin hij onder meer verschillende strafschoppen veroorzaakte, wist de verdediger definitief een basisplaats af te dwingen.

Door de ingreep mist De Ligt de start van het nieuwe seizoen met Juventus. Ook de eerste vier wedstrijden van Oranje in de groepsfase van de Nations League tegen Polen (thuis op 4 september), Italië (thuis op 7 september), Bosnië en Herzegovina (uit op 11 oktober) en opnieuw Italië (uit op 14 oktober) komen voor hem te vroeg, net als het oefenduel met Mexico op 7 oktober.

Als De Ligt iets sneller herstelt dan verwacht, kan bondscoach Ronald Koeman mogelijk in de laatste twee duels in de Nations League weer over de verdediger beschikken. Op 15 november wacht het thuisduel met Bosnië en Herzegovina, waarna op 18 november in en tegen Polen het laatste groepsduel op het programma staat.