Wolverhampton Wanderers-coach Nuno Espírito Santo is trots op zijn spelers, ook al werd zijn ploeg dinsdag in de Europa League uitgeschakeld door Sevilla. De nederlaag betekende voor de Engelse club het einde van een seizoen dat zo'n dertien maanden duurde.

De 'Wolves' speelden de eerste officiële wedstrijd van het seizoen op 25 juli 2019, toen tegen het Noord-Ierse Crusaders FC werd gespeeld in de voorronde van de Europa League.

"Zowel de benen als het brein werkten niet meer optimaal, maar we moeten trots zijn dat we zo ver zijn gekomen. Nu moeten we uitrusten en ons op het volgende seizoen gaan richten", zei Nuno na de wedstrijd in Duisburg.

"We maakten een aantal fouten die we niet mógen maken als we willen meedoen op een hoger niveau, en het is frustrerend om vlak voor tijd te verliezen. We moeten ervoor zorgen dat we hier sterker van worden en in de toekomst klaar zijn voor ploegen als Sevilla."

Lucas Ocampos maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt namens Sevilla tegen Wolverhampton Wanderers. (Foto: Pro Shots)

Sevilla gaat voor zesde Europa League-winst

Sevilla versloeg Wolverhampton door een treffer van Lucas Ocampos, die twee minuten voor tijd raak kopte. Een verdiende overwinning, vond Sevilla-coach Julen Lopetegui.

"We bleven geduldig en wachtten op het juiste moment", zei hij. "We gaan ons nu opmaken voor een wedstrijd tegen Manchester United, een van de grootste clubs ter wereld. We zullen ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn."

Sevilla kan de Europa League/UEFA Cup voor de zesde keer winnen. De club van Luuk de Jong pakte de prijs eerder in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016. De andere halve finale gaat tussen Internazionale en Shakhtar Donetsk.

