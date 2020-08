Michael van Praag is niet blij met de manier waarop AZ geprobeerd heeft alsnog een rechtstreeks Champions League-ticket te bemachtigen. Volgens de UEFA-bestuurder en voormalig KNVB-voorzitter hebben de Alkmaarders hem daarbij beschadigd.

"Ze hebben mijn integriteit in twijfel getrokken, maar zijn ook nog achter mijn rug om gaan klagen bij de UEFA", zegt de 72-jarige Van Praag woensdag in een interview met het AD.

"Schijnbaar puur bedoeld om mij in diskrediet te brengen. Een heel sneaky spel. Als ze het niet met me eens zijn, of een hekel aan me hebben: prima. Maar speel het spel wel met open vizier."

Volgens Van Praag heeft AZ de UEFA stiekem benaderd en werd hij daar als UEFA-bestuurder door collega's op aangesproken. Hij liet AZ-directeur Robert Eenhoorn in een mail weten dat hij die handelwijze niet netjes vond.

De mail van Van Praag kwam vervolgens terecht bij de UEFA - AZ zou hebben beweerd dat het privébericht van de oud-voorzitter van Ajax in strijd was met de regels binnen de Europese voetbalbond - en later in de media.

Robert Eenhoorn, de algemeen directeur van AZ. (Foto: Pro Shots)

'Bel me gewoon op'

"Heel bewust houd ik me afzijdig van publieke optredens die mijn opvolgers in de wielen zouden kunnen rijden", aldus Van Praag. "Maar ik stuur één persoonlijke mail aan Eenhoorn en AZ speelt 'm stiekem door naar de UEFA én aan Quote. Wat zijn dat voor streken? Bel me gewoon op als je het niet met me eens bent."

"Ik denk dat mensen AZ minder serieus zijn gaan nemen door deze actie, dan dat het iets heeft bijgedragen. Voor het imago van de club is het absoluut niet goed geweest. Zonde. En dat geldt ook op internationaal niveau."

AZ laat aan het AD weten dat alle vragen die de club had "in alle openheid bij de UEFA zijn neergelegd" en wil niet dieper op de zaak ingaan. Het protest van de club haalde overigens niets uit: AZ speelt 'gewoon' in de tweede voorronde van de Champions League, waarin Viktoria Plzen de tegenstander is.