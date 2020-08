Portland Timbers heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) het MLS is Back Tournament gewonnen. De club uit de Amerikaanse staat Oregon was in de finale van het toernooi in Walt Disney World met 2-1 te sterk voor Orlando City SC.

Portland nam de leiding dankzij verdediger Larrys Mabiala, waarna het nog voor rust gelijk werd door een treffer van Mauricio Pereyra. In de tweede helft zorgde Dario Zuparic, de andere centrale verdediger van Portland, voor de beslissing.

Het is de tweede keer dat Portland Timbers, dat sinds eind 2017 onder leiding staat van de Venezolaanse coach Giovanni Savarese, een prijs pakt. Vijf jaar geleden werd al eens het kampioenschap behaald.

Het MLS is Back Tournament was een alternatief voor de reguliere MLS-competitie, om toch te kunnen blijven voetballen in coronatijd. Op het complex van Disney World in Florida werd achter gesloten deuren gespeeld en golden strikte regels.

Keeper Kenneth Vermeer was de Nederlander die het verst kwam in het toernooi: hij werd met Los Angeles FC in de kwartfinales uitgeschakeld. Trainers Frank de Boer (Atlanta United) en Jaap Stam (FC Cincinnati) strandden eerder in het toernooi al, wat voor De Boer zijn ontslag betekende.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een video van de ontlading van de Portland Timbers-selectie na het laatste fluitsignaal.