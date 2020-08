Luuk de Jong heeft dinsdagavond met Sevilla de halve finales van de Europa League bereikt. De Spanjaarden rekenden pas in de slotfase af met Wolverhampton Wanderers: 1-0. Shakhtar Donetsk voegde zich eveneens bij de laatste vier in Duitsland door FC Basel met 4-1 te verslaan.

Wolverhampton begon als underdog aan het treffen met Sevilla, maar had na tien minuten wel op voorsprong moeten komen in Duisburg. Raúl Jiménez mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding op de uitgebroken Adama Traoré, maar de zwakke inzet van de Mexicaan werd gekeerd door doelman Yassine Bono.

De kansen in de wedstrijd waren verder schaars, maar Sevilla drong wel steeds meer aan en kreeg in de slotfase loon naar werken. Éver Banega, die in de 77e minuut al dicht bij de openingstreffer was met een vrije trap, gaf twee minuten voor tijd een voorzet op Lucas Ocampos en die kopte fraai raak in de verre hoek.

De Jong begon op de bank in de Schauinsland-Reisen-Arena, maar werd vijf minuten voor tijd alsnog het veld in gebracht door trainer Julen Lopetegui. Sevilla blijft door de late zege in de race om de Europa League (na 2014, 2015 en 2016) voor de vierde keer deze eeuw te winnen. Voor Wolverhampton komt er een einde aan een Europees seizoen dat liefst 383 dagen duurde.

De Europa League wordt deze maand in toernooivorm afgemaakt in Duitsland, waar alle duels over één wedstrijd worden beslist. Voor een plek in de eindstrijd wacht Sevilla op 17 augustus een krachtmeting met Manchester United. 'The Red Devils' rekenden maandagavond pas na verlenging af met FC Kopenhagen (1-0).

De spelers van Wolverhampton Wanderers druipen af na de late nederlaag. (Foto: Getty Images)

Shakhtar Donetsk veel te sterk voor FC Basel

Bij Shakhtar Donetsk-FC Basel opende Júnior Moraes al in de tweede minuut de score. De Braziliaan kopte in Gelsenkirchen eenvoudig raak uit een hoekschop van Marlos. Twintig minuten later verdubbelde Taison de marge met een afstandsschot dat van richting werd veranderd door Basel-middenvelder Fabian Frei.

Marcos Antonio was in de slotfase van de eerste helft dicht bij de beslissing, maar zijn schot spatte uiteen op de lat. Een kwartier voor tijd slaagde Alan Patrick er via een strafschop wel in om de wedstrijd te beslissen. De bal ging op de stip na een overtreding van invaller Yannick Marchand op Taison.

Dodô maakte in de slotfase met een schuiver in de verre hoek de vierde treffer voor Shakhtar. Ricky van Wolfswinkel kwam iets meer dan een kwartier voor tijd in het veld bij Basel en redde met een intikker in blessuretijd de eer voor de Zwitsers.

In de halve eindstrijd neemt Shakhtar het volgende week maandag in Düsseldorf op tegen Internazionale. De Italianen klopten afgelopen maandag het Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz met 2-1. De finale van de Europa League wordt op vrijdag 21 augustus in Keulen gespeeld.

Shakhtar Donetsk was een maatje te groot voor FC Basel. (Foto: Getty Images)