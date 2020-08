Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini verwacht dat al zijn spelers tegen Paris Saint-Germain hun steentje bij zullen dragen om Neymar te bestrijden. De Italianen treffen de Parijzenaars woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League.

"Neymar is zonder twijfel een van de beste spelers ter wereld, dus voor ons is hij natuurlijk ook een probleem. De beste manier om hem te bestrijden, is ervoor te zorgen dat hij soms moet verdedigen. Dat zou ideaal zijn", zei Gasperini dinsdagavond op zijn persconferentie voor het treffen in Lissabon.

De 28-jarige Neymar speelde dit seizoen 24 officiële wedstrijden, waarin hij negentien keer scoorde en tien assists leverde. In de Champions League trof de sterspeler van PSG dit seizoen drie keer doel in vier duels.

"We zijn al veel geweldige spelers in de Champions League tegengekomen en Neymar is daar een van. Als iedereen straks een beetje op hem let in de wedstrijd, weet ik zeker dat we in staat kunnen zijn om hem te bestrijden."

Atalanta-coach Gian Piero Gasperini vreest voor Neymar. (Foto: Pro Shots)

Mbappé naar verwachting beschikbaar bij PSG

Overigens is Neymar niet de enige sterspeler waar Atalanta woensdag rekening mee moet houden in Estádio da Luz. PSG-trainer Thomas Tuchel maakte namelijk bekend dat de licht geblesseerde Kylian Mbappé naar verwachting gewoon inzetbaar is.

Gasperini probeert zich niet te veel bezig te houden met het op papier grote kwaliteitsverschil tussen de twee ploegen. "Ik denk niet op die manier. Ook ik weet dat PSG veel meer middelen heeft en dat dat hen meer mogelijkheden biedt, maar daar houden we ons niet mee bezig."

De krachtmeting tussen Atalanta en PSG begint woensdag om 21.00 uur in Lissabon, waar de Champions League deze maand in toernooivorm wordt afgemaakt. Alle duels tot en met de finale worden over één wedstrijd beslist.

De andere affiches in de kwartfinales zijn RB Leipzig-Atlético Madrid (donderdag), FC Barcelona-Bayern München (vrijdag) en Manchester City-Olympique Lyon (zaterdag).