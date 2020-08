FC Groningen heeft dinsdagavond ook zijn tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. De ploeg van coach Danny Buijs boekte op De Oude Meerdijk een ruime zege op FC Emmen: 1-4.

Ajdin Hrustic opende enkele minuten voor rust de score voor Groningen door een voorzet van de net ingevallen Nicklas Strunck Jakobsen binnen te volleren. Nog voor de pauze herstelde Glenn Bijl het evenwicht met een schot van de rand van het zestienmetergebied.

Na een uur spelen bracht Mohamed El Kharbachi de bezoekers weer op voorsprong en in de slotfase kwam Groningen nog tweemaal tot scoren. Eerst werkte Emmen-middenvelder Behadil Sabani de bal in eigen doel en even later maakte El Kharbachi zijn tweede van de avond.

Bij FC Groningen speelde Arjen Robben nog niet mee. Naar verwachting maakt de 36-jarige vleugelaanvaller komende vrijdag in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle zijn officieuze rentree bij de noorderlingen.

FC Groningen speelde begin augustus zijn eerste oefenwedstrijd en won toen met 1-0 van Heracles Almelo. FC Emmen ging afgelopen vrijdag ook al hard onderuit tegen SC Cambuur (2-5).