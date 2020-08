Shakhtar Donetsk-FC Basel 路

90+2' GOAL FC Basel! 4-1



Een klein opstekertje voor Ricky van Wolfswinkel, die nu toch maar mooi kan zeggen dat hij heeft gescoord in de kwartfinale van de Europa League. Een lage voorzet gaat aan iedereen voorbij, maar niet aan de Nederlandse spits, die de bal voor het intikken heeft. Het is een klein doekje voor het bloeden, want het is niet meer dan een eretreffer voor een verder kansloos FC Basel.