Tottenham Hotspur heeft dinsdag de eerste aanwinst voor komend seizoen gepresenteerd. De Londense club neemt de Deense middenvelder Pierre-Emile Højbjerg over van Southampton.

Met de transfer van de 25-jarige Højbjerg is een bedrag van naar verluidt 16,6 miljoen euro gemoeid. Hij tekent een contract voor vijf jaar bij Tottenham.

De 33-voudig international stond ook in de belangstelling van Ajax, maar hij liet zelf al snel weten de voorkeur te geven aan een stap hogerop in de Premier League.

Højbjerg kwam al sinds de zomer van 2016 uit voor Southampton. In vier seizoenen speelde hij 134 officiële wedstrijden voor 'The Saints' en daarin kwam hij vier keer tot scoren.

Daarvoor stond Højbjerg onder contract bij Bayern München, waarvoor hij in 2012 zijn debuut in het betaald voetbal maakte. In zijn laatste twee seizoenen in Duitsland werd hij door 'Der Rekordmeister' verhuurd aan achtereenvolgens FC Augsburg en Schalke 04.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om te bekijken hoe Tottenham Højbjerg presenteert.

Walker-Peters bewandelt omgekeerde weg

Tegenover de komst van Højbjerg staat het definitieve vertrek van Kyle Walker-Peters. De verdediger bewandelt de omgekeerde weg en verruilt Tottenham voor Southampton, waarvoor hij vorig seizoen al op huurbasis uitkwam. Voor 'The Spurs' speelde Walker-Peters in vijf jaar tijd twaalf wedstrijden.

Ook Michel Vorm en Jan Vertonghen vertrekken deze zomer bij Tottenham. Het is nog onbekend waar de 36-jarige doelman en de 33-jarige verdediger komend seizoen zullen spelen.