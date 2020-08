Celtic-trainer Neil Lennon is woedend op zijn linksback Boli Bolingoli, die onlangs de coronaregels overtrad. De Belg vloog naar Spanje, maar verzuimde bij terugkomst in quarantaine te gaan en speelde ook nog eens een competitiewedstrijd.

"Ik ben echt razend. Dit voelt als verraad", zegt Lennon dinsdag bij Britse media. "Hij vloog op maandag naar Spanje en keerde dinsdag terug. Ik zie er de logica al niet van in om één dagje naar Spanje te gaan, maar hij besloot zijn tripje ook nog eens voor zichzelf te houden."

De 25-jarige Bolingoli had volgens de regels uit voorzorg in thuisisolatie moeten gaan bij terugkomst in Schotland. Maar aangezien hij niks vertelde over zijn reisje naar Spanje, bracht Lennon hem zondag in de slotfase van de competitiewedstrijd tegen Kilmarnock (1-1) als invaller.

"Door zijn zelfzuchtige acties heeft Bolingoli iedereen in gevaar gebracht, ook de spelers van Kilmarnock en hun stafleden", zegt Lennon. "We voelen ons als club in de steek gelaten. Ook de spelers zijn boos, teleurgesteld en gefrustreerd. Het is echt verbijsterend."

Het is niet de eerste keer dat spelers in de Schotse competitie zich niet aan de coronaregels houden. Vorig weekend misdroegen acht spelers van Aberdeen zich door met z'n allen naar een bar te gaan. Twee van hen testten daarna positief op het COVID-19-virus.

Als straf besloot de Schotse premier Nicola Sturgeon om de komende twee wedstrijden van Celtic en Aberdeen uit te stellen. De twee clubs zouden woensdag in actie komen - Celtic tegen St. Mirren en Aberdeen tegen Hamilton Academical - én aanstaande zaterdag tegen elkaar spelen.