Voor Atalanta staat woensdagavond in Lissabon het grootste duel in de clubgeschiedenis op het programma. Na de maanden waarin Bergamo geteisterd werd door het coronavirus, kan de ploeg van Oranje-internationals Marten de Roon en Hans Hateboer met een overwinning op Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League mogelijk voor wat verlichting zorgen.

Sinds de laatste Champions League-wedstrijden van Atalanta in februari en maart tegen Valencia zijn meer dan drieduizend inwoners van de Noord-Italiaanse provinciestad overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat staat gelijk aan 2,5 procent van de bevolking en maakt Bergamo een van de zwaarst getroffen gebieden ter wereld.

"Iedereen hier kent iemand die er slecht aan toe is geweest, op de intensive care heeft gelegen of zelfs is overleden, vertelt Atalanta-volger Carlo Canavesi van het plaatselijke tv-station Bergamo TV. "We zijn allemaal op persoonlijk gebied geraakt."

Mogelijk speelde een duel van Atalanta, de trots van de stad, een belangrijke rol in de verspreiding van het virus. Op 19 februari reisden 40.000 Atalanta-fans van Bergamo naar San Siro. "De wedstrijd tussen Atalanta en Valencia is het laatste moment van voor de lockdown geweest waarop zo veel mensen op hetzelfde moment op dezelfde plek aanwezig waren", vervolgt Canavesi.

"Hoewel Atalanta met 4-1 won, bleek op het feest ook een onzichtbare en nietsontziende vijand aanwezig te zijn. Pas weken later kwamen de mensen er namelijk achter dat ze misschien op dat moment het virus hebben opgelopen."

Ook Atalanta-fan Francesco Mario Simoncini ziet de pijnlijke tegenstelling. "Het was grote pech dat het virus insloeg op het moment dat Bergamo - om sportieve redenen - in de zevende hemel verkeerde."

De spelers van Atalanta na het veiligstellen van de derde plek in de Serie A. (Foto: Pro Shots)

'In Italië speelt geen ploeg zo aanvallend als Atalanta'

Twee weken na de 4-1-overwinning in Milaan - waar Atalanta zijn Champions League-duels speelde omdat het eigen stadion te klein is - won Atalanta ook de return in Valencia, maar daar mochten vanwege de coronamaatregelen al geen fans meer bij zijn. Een paar dagen later ging het Italiaanse openbare leven volledig op slot.

De maanden hebben een diepe indruk achtergelaten op Simoncini, zelf woonachtig in Bergamo. "Op dit moment lijkt de situatie onder controle, maar alles is anders. De gewoontes zijn veranderd. Ook omdat veel mensen die je kende er niet meer zijn. Het coronavirus heeft hier zijn sporen nagelaten."

Omdat het coronavirus in heel Italië hard toesloeg, werd de Serie A stilgelegd. Uiteindelijk besloot de voetbalbond de competitie in de zomermaanden uit te laten spelen. In die periode klom Atalanta op naar de derde plek op de ranglijst.

Het waren maanden waarin de 'Orobici' indruk maakten, doelpunt na doelpunt maakten en uiteindelijk als derde eindigden in de Serie A. Kortom: een periode waarin Atalanta aan klantenbinding deed, al moest het stadion uiteraard leeg blijven. Simoncini: "Steeds meer mensen zijn ons gaan volgen en niet alleen omdat we wonnen. Ook omdat het zo mooi was. In Italië is Atalanta de enige ploeg waarvan de tactiek zó aanvallend is."

479 Samenvatting Atalanta-Valencia (4-1)

'De Nederlanders zijn gigantisch populair bij de Atalanta-fans'

In dat aantrekkelijke spel van Atalanta is er een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon. Simoncini: "De Roon en Hateboer hebben een band met de stad en de fans gecreëerd en dat is niet makkelijk. Het zijn twee publiekslievelingen."

"De mensen uit Bergamo zien zichzelf terug in De Roon. Het is makkelijk om verliefd te worden op een speler die veertig doelpunten maakt, maar verliefd worden op een speler die als een gek blijft rennen en geen fantastische techniek heeft, is een ander verhaal. Toch heeft 'Martino' dat voor elkaar gekregen."

Atalanta-watcher Canavesi ziet dat ook Hateboer, die in 2017 binnenkwam als onbekende back van FC Groningen, de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. "Ook hij representeert de spirit van Bergamo op het veld. De supporters zien hem als een van hen. Dat is ongelooflijk."

Ook De Roon (sc Heerenveen) werd door Atalanta opgehaald in de Eredivisie, evenals de Duitsers Robin Gosens en Lennart Czyborra van Heracles. Het contrast met PSG is groot. Bij de Franse tegenstander in de kwartfinales van de Champions League spelen sterren als Neymar, Mauro Icardi, Ángel Di Maria en Kylian Mbappé, al zijn die laatste twee geblesseerd. Mede door hun absentie ziet men in Bergamo kansen op een nieuwe stunt.

Canavesi: "Het is lelijk om zonder publiek te spelen en het is verschrikkelijk wat er allemaal is gebeurd, maar in sportief opzicht geven de omstandigheden Atalanta een betere kans dan anders. Het is makkelijker om in één duel van PSG te winnen dan wanneer je uit én thuis moet spelen. Als het dit jaar niet lukt, dan lukt het nooit."