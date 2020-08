De wedstrijden in de Bundesliga worden ook komend seizoen voorlopig zonder publiek gespeeld, zo heeft de DFL dinsdag besloten. Vanwege het coronavirus durfde de Duitse bond het niet aan om in september alweer fans toe te laten.

"We hebben de indamming van het coronavirus altijd vooropgesteld en respecteren de positie van het ministerie van Volksgezondheid in de huidige situatie uiteraard", meldt de DFL dinsdag in een verklaring.

"We zullen geen eisen stellen. In alle facetten van het leven moet het doel zijn om met gerichte stappen terug te keren naar een normale situatie. We zullen ons daarom met de clubs blijven focussen op het weer toelaten van publiek."

De Bundesliga werd in mei als eerste topcompetitie voor lege tribunes hervat, waarbij voor spelers, trainers en officials strenge richtlijnen golden. In de resterende speelrondes veroverde Bayern München de titel.

Andere topcompetities als de Premier League, La Liga en de Serie A werden ook achter gesloten deuren afgemaakt. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de start van het nieuwe seizoenen er in die landen uitziet, al is in Engeland het plan om weer (deels) supporters toe te laten.

In onder meer Nederland en Frankrijk is al wél besloten dat publiek in het nieuwe seizoen welkom is, al zitten daar veel haken en ogen aan. Zo worden fans in ons land beperkt toegelaten en hebben burgemeesters de bevoegdheid om wedstrijden alsnog zonder toeschouwers te laten spelen.