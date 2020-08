VVV-Venlo heeft de zesde versterking van deze zomer binnen. De Limburgers nemen de 25-jarige Griekse spits Giorgos Giakoumakis over van AEK uit zijn vaderland. Hij tekent voor twee jaar met een optie op een derde seizoen.

Giakoumakis had bij AEK voornamelijk een reserverol. In het seizoen 2018/2019 viel hij drie keer in tijdens een wedstrijd in de groepsfase van de Champions League: tweemaal tegen Ajax en een keer tegen Benfica.

Twaalfvoudig landskampioen AEK verhuurde Giakoumakis sinds de winterstop van het afgelopen seizoen aan het Poolse Górnik Zabrze, waarvoor hij in twaalf wedstrijden drie doelpunten maakte.

De spits zegt de Eredivisie goed te kennen. "Ik volg het Nederlandse voetbal al mijn hele leven", zegt hij dinsdag op de site van VVV. "Ik hou van de aanvallende speelstijl in de Eredivisie en wil me graag bewijzen in Nederland."

VVV versterkte zich eerder met verdedigers Arjan Swinkels, Lukas Schmitz en Roy Gelmi - de laatstgenoemde werd vorig seizoen al gehuurd - en aanvallers Jafar Arias en Guus Hupperts. Tien spelers verlieten de club.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor de video waarmee VVV-Venlo de komst van Giorgios Giakoumakis op originele wijze bekendmaakte.