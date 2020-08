De Schotse overheid heeft dinsdag gedreigd het voetbalseizoen voorlopig stil te leggen. Voor de derde keer in korte tijd is een speler de fout in gegaan door de coronaregels te overtreden.

Ditmaal gaat het om Celtic-linksback Boli Bolingoli, die recent naar Spanje afreisde en bij terugkomst tegen de voorschriften in niet in quarantaine ging. Eerder werd zijn ploeggenoot Leigh Griffiths al gewaarschuwd nadat hij een feestje organiseerde.

Bovendien werd St. Johnstone-Aberdeen onlangs afgelast nadat twee spelers van Aberdeen het coronavirus bleken te hebben opgelopen bij het bezoek aan een kroeg, waar ze met zes ploeggenoten waren.

"We zijn in gesprek met het bestuur van de betreffende voetbalclubs en de voetbalbond om de feiten in kaart te brengen", meldt de Schotse overheid dinsdag in een verklaring.

"Als wordt vastgesteld dat er sprake is van een ernstig incident, waarbij protocollen zijn geschonden en de volksgezondheid in gevaar is gebracht, hebben we geen andere keus dan te overwegen de competitie te onderbreken."

Bolingoli testte vooralsnog negatief op het virus bij Celtic, dat vier punten heeft na de eerste twee speelrondes in het Schotse Premiership. Hibernian, Rangers FC en Ross County zijn nog zonder puntenverlies.

Celtic-verdediger Boli Bolingoli vorige maand in actie tijdens een oefenduel met OGC Nice. (Foto: Pro Shots)