Ole Gunnar Solskjaer is opgelucht dat hij met Manchester United in de halve finales van de Europa League staat. Zijn ploeg had maandag alle moeite met FC Kopenhagen, mede door het sterke optreden van keeper Karl-Johan Johnsson.

United had in het RheinEnergieStadion in Keulen uiteindelijk een verlenging nodig om zich van Kopenhagen te ontdoen. Uit een strafschop maakte Bruno Fernandes het winnende doelpunt: 1-0.

"Volgens mij hebben we bijna dertig keer geschoten, waarvan bijna de helft op doel. Die keeper speelde de wedstrijd van zijn leven", zei Solskjaer na de wedstrijd over zevenvoudig Zweeds international Johnsson, die anderhalf jaar voor NEC speelde.

"Ik zou kunnen zeggen dat we in knock-outwedstrijden beter met onze kansen moeten omspringen, maar ik ben vooral blij dat we door zijn. We staan weer in een halve finale. De volgende uitdaging is het halen van de finale."

Manchester United stond eerder dit seizoen al in de halve finale van de League Cup en de FA Cup. In beide gevallen liep United een finaleplaats mis: Manchester City en Chelsea waren te sterk voor de ploeg van Solskjaer.

In de halve eindstrijd van de Europa League neemt United het op tegen Wolverhampton Wanderers of Sevilla. Die clubs treffen elkaar dinsdagavond in de kwartfinales, net als Shakhtar Donetsk en FC Basel.

Bruno Fernandes was de enige die erin slaagde FC Kopenhagen-keeper Karl-Johan Johnsson te passeren. (Foto: Pro Shots)

