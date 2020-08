Peter Bosz wil het seizoen van Bayer Leverkusen niet als verloren beschouwen nu zijn ploeg ook de laatste kans op een prijs heeft verspeeld. 'Die Werkself' verloor maandag met 2-1 van Internazionale in de kwartfinale van de Europa League.

Onder leiding van Bosz greep Leverkusen dit seizoen naast een Champions League-ticket, werd in de Duitse bekerfinale van Bayern München verloren en is dus ook het Europese avontuur ten einde.

"Maar het is te makkelijk om erop te wijzen dat we dit seizoen niets hebben gewonnen", zei Bosz na het duel in Düsseldorf. "Ik kijk ook naar de ontwikkeling van mijn ploeg. Zowel individueel als qua speelwijze hebben we ons ontwikkeld."

Tegen Inter gaf zijn ploeg het in de beginfase weg. Na twintig minuten was het 2-0 door doelpunten van Nicolò Barella en Romelu Lukaku. Verder dan een snelle tegentreffer van Kai Havertz kwam Leverkusen niet.

"In de eerste twintig minuten waren we heel nerveus. De spelers leden makkelijk balverlies en hadden problemen met Lukaku. We hebben niet goed verdedigd", analyseerde de 56-jarige Bosz.

"Daarna kwamen we beter in de wedstrijd en in de tweede helft dacht ik echt dat er nog meer in zat, al hebben we echt grote kansen niet meer gehad. We zijn allemaal teleurgesteld."

Teleurgestelde Bayer Leverkusen-spelers na de nederlaag tegen Internazionale. (Foto: Pro Shots)

