Manchester United heeft maandagavond ternauwernood de halve finales van de Europa League bereikt. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer rekende in Keulen pas na verlenging af met FC Kopenhagen: 1-0.

Na negentig minuten was er nog niet gescoord in het RheinEnergieStadion, maar in de verlenging legde United alsnog het kwaliteitsverschil bloot. Bruno Fernandes benutte in de 95e minuut een strafschop en daarna kwam United niet meer echt in de problemen tegen het moegestreden Kopenhagen.

Manchester United blijft zo in de race om de Europa League voor de tweede keer te winnen, nadat 'The Red Devils' in de finale van 2017 te sterk waren voor Ajax. Om wederom de eindstrijd te bereiken moet United volgende week Wolverhampton Wanderers of Sevilla verslaan, die dinsdagavond tegen elkaar spelen.

Het andere duel in de kwartfinales gaat tussen Shakhtar Donetsk en FC Basel. De winnaar neemt het in de halve eindstrijd op tegen Internazionale, dat maandagavond met 2-1 te sterk was voor het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

De Europa League wordt deze maand vanwege de coronacrisis in toernooivorm afgemaakt. Alle wedstrijden worden in Duitsland gespeeld en de kwartfinales en de halve finales worden, net als de eindstrijd, in één wedstrijd beslist.

FC Kopenhagen boog pas na verlenging het hoofd voor Manchester United. (Foto: Pro Shots)

Paal voorkomt meerdere treffers Manchester United

In de eerste twintig minuten van de wedstrijd kwam de meeste dreiging verrassend genoeg van Kopenhagen, al bleven grote kansen uit. Oud-Ajacied en Kopenhagen-verdediger Nicolai Boilesen maakte bij een van de aanvallen een verkeerde beweging en moest zich al na zestien minuten laten wisselen.

Naarmate de wedstrijd vorderde kwam United beter in de wedstrijd. De ploeg van Solskjaer had al een paar aardige kansen en leek aan het einde van de eerste helft op voorsprong te komen. Mason Greenwood brak door aan de rechterkant en schoot vanuit een lastige hoek via de binnenkant van de paal binnen, maar stond buitenspel.

Aan het begin van de tweede helft zat het United weer niet mee. De pas achttienjarige Greenwood raakte opnieuw de paal met een afstandsschot en Marcus Rashford stond enkele meters buitenspel toen hij de rebound benutte. Tien minuten later zat de paal ook in de weg bij een poging van Fernandes.

Het stugge Kopenhagen hield knap vol en sleepte er een verlenging uit, maar daarin kwam United al snel op voorsprong. Anthony Martial verzuimde eerst van dichtbij te scoren, maar werd vlak daarna door voormalig FC Twente-verdediger Andreas Bjelland onderuit gehaald in het strafschopgebied. Fernandes schoot de penalty vervolgens feilloos raak.

Daarmee was alle spanning uit de wedstrijd verdwenen. Het dominante United kreeg zelfs legio kansen om de voorsprong uit te breiden, maar mede door uitstekend keeperswerk van Karl-Johan Johnsson (ex-NEC) en opnieuw de paal bleef het bij 1-0.

Bruno Fernandes was weer eens goud waard voor Manchester United. (Foto: Pro Shots)