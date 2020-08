FC Twente heeft maandag de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard gewonnen. De Overijsselaars waren in de met 3.000 toeschouwers gevulde Grolsch Veste met 2-1 te sterk voor de Limburgers.

FC Twente liep in de openingsfase van de tweede helft uit naar een 2-0-voorsprong door doelpunten van Giorgi Aburjania en Daan Rots, waarna Fortuna in de slotfase nog iets terugdeed dankzij een treffer van Martin Angha.

Het duel begon tien minuten later, omdat Fortuna het hotel pas wilde verlaten nadat ze geïnformeerd waren over de coronatesten bij FC Twente. De bezoekers weigerden in actie te komen als er een speler of staflid positief was bevonden.

FC Twente is nog altijd ongeslagen onder de nieuwe trainer Ron Jans, die aast op eerherstel na het echec bij FC Cincinnati. Hij won vrijdag bij zijn officieuze debuut als eindverantwoordelijke van de Tukkers met 3-1 van Excelsior'31.

Voorafgaand aan de start van de Eredivisie oefent FC Twente nog tegen Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Emmen. Fortuna, dat na zeges op RKSV Bekkersveld (9-1) en FC Dordrecht (2-1) de eerste nederlaag leed, neemt het nog op tegen PEC Zwolle.

FC Twente, dat in het voortijdig beëindigde afgelopen seizoen als veertiende eindigde, en Fortuna, dat zestiende werd, spelen in de eerste speelronde van de Eredivisie tegen elkaar op 12 september.