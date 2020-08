Feyenoord heeft maandagavond bekendgemaakt dat een tweede speler in de selectie positief is getest op het coronavirus. De Rotterdammers maken niet bekend om wie het gaat.

De besmette speler testte vrijdag nog negatief op het COVID-19-virus. Volgens clubarts Casper van Eijk is uit een analyse van de testresultaten gebleken dat hij zondag in de oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-0-winst) niet besmettelijk was.

Afgelopen zaterdag meldde Feyenoord ook al een coronabesmetting binnen de selectie. Die speler zit sinds vrijdag in thuisisolatie. Het staat volgens Feyenoord zo goed als zeker vast dat deze tweede coronabesmetting voortkomt uit contact met die speler.

De spelers en technische staf van de Rotterdammers worden vrijdag opnieuw getest in aanloop naar de oefenwedstrijd tegen FC Twente. Dat vriendschappelijke duel staat zondag om 14.30 uur op het programma in De Kuip.

Sparta test spelers en staf deze week opnieuw

Trainer Dick Advocaat zei ruim een week geleden nog dat Feyenoord spelers alleen zou testen als ze symptomen hebben die aan het coronavirus gelinkt kunnen worden, maar de club besloot daarna toch preventief te testen.

Volgens het coronaprotocol van de KNVB zijn clubs pas twee weken voor de start van de competitie verplicht om spelers en staf te testen op het coronavirus. De voetbalbond is vooralsnog niet van plan om dat te veranderen.

Sparta meldt op de website dat de spelers en stafleden vorige week allemaal negatief zijn getest en deze week opnieuw worden onderzocht. De ploeg van trainer Henk Fraser speelt zaterdag in Frankrijk een oefenwedstrijd tegen RC Lens.