Kostas Tsimikas heeft maandag een droomtransfer gemaakt naar Liverpool. De Griekse oud-verdediger van Willem II komt voor miljoenen euro's over van Olympiacos.

Liverpool en Olympiacos doen geen mededelingen over de transfersom, maar volgens verschillende media betaalt de kersverse kampioen van Engeland 16 miljoen euro voor Tsimikas, die een meerjarig contract tekent op Anfield.

De 24-jarige Tsimikas treedt in de voetsporen van Virgil van Dijk en Sami Hyppiä, die in hun carrière ook voor zowel Willem II als Liverpool uitkwamen. Van Dijk is momenteel een van de belangrijkste spelers van 'The Reds'.

Tsimikas werd door Olympiacos in het seizoen 2017/2018 verhuurd aan Willem II. Hij speelde toen 37 officiële wedstrijden voor de Tilburgers, waarin hij zes doelpunten maakte en bovendien vier assists leverde.

De linksback begon zijn profcarrière in 2014 bij Olympiacos, maar moest op het afgelopen seizoen wachten voor zijn definitieve doorbraak bij de club. Hij werd in 2017 ook al een half jaar uitgeleend aan Esbjerg fB.

Tsimikas, die drie interlands achter zijn naam heeft staan voor het Griekse nationale elftal, moet bij Liverpool de concurrentie aangaan met Andrew Robertson, die de vaste linksback is onder manager Jürgen Klopp.