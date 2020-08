Feyenoord heeft toestemming gekregen om vijfduizend toeschouwers toe te laten in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Dat zijn er tweeduizend meer dan zondag in de derby tegen Sparta Rotterdam (3-0-winst).

Trainer Dick Advocaat uitte na het vriendschappelijke duel met de stadgenoot zijn onbegrip over het lage aantal toeschouwers in De Kuip. Volgens de Hagenaar kunnen er ook met de huidige coronamaatregelen veel meer fans in het stadion.

"Als er op het strand 30.000 mensen kunnen zitten en op de Dam 15.000 mensen, dan kunnen er in een stadion met een capaciteit van 50.000 ook wel 10.000 mensen zitten op 2 meter afstand van elkaar", zei een gefrustreerde Advocaat.

Tegen Sparta hadden er vierduizend supporters meer welkom mogen zijn, maar Feyenoord zag zich genoodzaakt de kaartverkoop stil te leggen. Een dag daarvoor had premier Mark Rutte zich op een persconferentie kritisch uitgelaten over fans van de Rotterdammers die tijdens een open training - tegen de regels in - liederen zongen.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta gelden zondag tegen FC Twente (aftrap 14.30 uur) verder dezelfde maatregelen en richtlijnen. Dat betekent dat alle supporters in het stadion een mondkapje moeten dragen.

De wedstrijd tegen FC Twente wordt het tweede oefenduel van Feyenoord in aanloop naar het nieuwe seizoen. De ploeg van Advocaat begint de competitie op zaterdag 12 september met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.