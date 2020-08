FC Groningen-trainer Danny Buijs denkt dat Arjen Robben vrijdag zijn officieuze rentree gaat maken. De Noorderlingen spelen dan in eigen huis een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle.

"Mijn verwachting is dat hij vrijdag zijn eerste minuten gaat maken. Hij heeft vorige week veel gedeeltes van de training meegedaan en de afgelopen dagen bijna alles", zei Buijs maandag tegen FC Groningen TV.

Robben ontbreekt dinsdag nog wel in het oefenduel op bezoek bij FC Emmen. Hij kwam nog niet in actie tijdens deze voorbereiding, maar Buijs benadrukte eind vorige maand nog dat hij op schema ligt voor de start van de Eredivisie op 13 september.

"Bij Arjen kiezen we ervoor om hem niet twee wedstrijden in vier dagen te laten spelen. Het wordt voor hem immers het eerste duel in ruim een jaar tijd. Hij gaat deze week verder met trainen met de groep en individueel en kan dan vrijdag hopelijk in actie komen."

'Het gaat zeker voorspoedig met Arjen'

Robben liet eind juni weten terug te willen keren als profvoetballer, nadat hij een jaar geleden was gestopt. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 25 mei 2019, toen hij namens Bayern München inviel in de gewonnen DFB-Pokal-finale tegen RB Leipzig.

"Het gaat zeker voorspoedig met Arjen. Als je kijkt hoe hij in de afgelopen week heeft getraind, dan mogen we daar dik tevreden mee zijn", aldus Buijs, die hem vorige week benoemde tot de nieuwe aanvoerder.

FC Groningen oefent nog vijf keer in aanloop naar de Eredivisie, tegen achtereenvolgens FC Emmen, PEC, FC Volendam, Almere City en Werder Bremen. De ploeg van Buijs stuit in de eerste competitiewedstrijd op eigen veld op PSV.