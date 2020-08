Het lijkt er vooralsnog niet op dat Jadon Sancho binnenkort naar Manchester United verkast. Borussia Dortmund-directeur Michael Zorc stelt dat de aanvaller gewoon in Duitsland blijft.

"We zijn van plan om Jadon Sancho komend seizoen voor de selectie te behouden en dat besluit is definitief. Ik denk dat dit al jullie vragen zal beantwoorden", zei Zorc maandag bij een persmoment in Zwitserland, waar Dortmund verblijft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De twintigjarige Sancho wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. De talentvolle Engelsman zou persoonlijk al akkoord zijn met 'The Red Devils', maar overeenstemming met Dortmund over de transfersom is er nog altijd niet.

Volgens de BBC had Dortmund een deadline gesteld voor United die vandaag afliep, wat de uitspraken van Zorc zou verklaren. De Duitsers willen naar verluidt 100 miljoen pond - omgerekend circa 111 miljoen euro - voor elfvoudig international Sancho.

'Hebben contract Sancho vorige zomer verlengd'

Zorc verklapte maandag dat het contract van de begeerde sterspeler een jaar langer doorloopt dan bekend was. "Vorige zomer hebben we het salaris van Jadon verhoogd vanwege zijn sterke prestaties. Daarmee hebben we zijn contract toen al verlengd tot medio 2023."

Sancho, die in de zomer van 2017 voor nog geen 8 miljoen euro overkwam van Manchester City, maakte dit seizoen indruk met zeventien doelpunten en evenzoveel assists in in 32 competitiewedstrijden. Hij speelde in totaal al 99 officiële wedstrijden voor Dortmund, waarin hij 34 keer scoorde en 43 assists leverde.

Dortmund sloot het Bundesliga-seizoen eind juni af op de tweede plek en werd in de Champions League in de achtste finales uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. De ploeg van trainer Lucien Favre begint de competitie op 19 september met een thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.