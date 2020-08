RKC Waalwijk heeft maandag de vierde versterking vastgelegd voor komend seizoen. De Eredivisionist nam de 28-jarige Israëlische middenvelder Nicolas Olsak transfervrij over van Maccabi Netanya.

Olsak, die is geboren in Argentinië en naast een Israëlisch paspoort ook beschikt over een Pools paspoort, speelde sinds 2016 bij Maccabi Netanya. Hij kwam tot 120 wedstrijden voor de Israëliërs, waarin hij zes doelpunten maakte en elf assists leverde.

De controleur deed van 2010 tot 2013 in de Verenigde Staten aan collegevoetbal bij Belmont Bruins en vertrok in 2014 naar Israël, waar hij actief was bij achtereenvolgens Maccabi Kabilio Jaffa, Hapoel Nir Ramat HaSharon en dus Maccabi Netanya.

"We zijn uiteraard erg blij met de komst van Nicolas. Hij is een veelzijdige en dynamische middenvelder die goed past in de visie op voetbal zoals wij die voor ogen hebben", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de website van RKC.

RKC versterkte zich al eerder met James Efmorfidis (Almere City), Kostas Lamprou (Vitesse) en Thierry Lutonda (RSC Anderlecht). Mogelijk komen daar nog Gregory van der Wiel en Chris David bij. Beiden zijn momenteel op proef in het Mandemakers Stadion.

Zaterdag verloor RKC de eerste oefenwedstrijd met 6-1 van Ajax. De nummer laatst van het afgelopen seizoen in de Eredivisie, die niet degradeerde vanwege de coronacrisis, begint de competitie op 13 augustus met een thuisduel met Vitesse.