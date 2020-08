Peter Bosz is vol vertrouwen voor de wedstrijd met Bayer Leverkusen in de kwartfinale van de Europa League tegen Internazionale. De coach houdt vast aan zijn aanvallende speelstijl, ook al is de nummer twee van Italië de tegenstander en gaan de kwartfinales maar over één duel.

"We zijn voor geen enkele tegenstander bang, al hebben we natuurlijk wel respect. We hebben in de Serie A en de Europa League gezien dat Inter een goede ploeg heeft", zei Bosz zondag in aanloop naar de wedstrijd van maandagavond.

"Maar dat hebben wij ook. We hebben een goed elftal dat op ieder moment kan scoren. Inter is een van de toernooifavorieten, maar we zullen spelen zoals we altijd doen, volgens onze eigen stijl."

Bosz had weinig trek om in te gaan op een vraag over spits Romelu Lukaku, die dit seizoen met dertig goals op schot is namens Inter. "Ik hou er niet van om één speler van de tegenstander uit te lichten, tenzij het misschien Lionel Messi is", zei hij.

Internazionale-Bayer Leverkusen en Manchester United-FC Kopenhagen zijn maandag de eerste wedstrijden in de kwartfinales van de Europa League. De kwart- en halve finales worden net als de eindstrijd in Duitsland gespeeld en in één duel beslist.

Dinsdag zijn Shakhtar Donetsk-FC Basel en Wolverhampton Wanderers-Sevilla de andere twee affiches in de kwartfinales. Alle wedstrijden beginnen om 21.00 uur.

Internazionale-Bayer Leverkusen wordt in Düsseldorf gespeeld. (Foto: Pro Shots)

