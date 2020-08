AZ weet maandag wie eind deze maand de tegenstander wordt in de tweede voorronde van de Champions League. De Alkmaarders hoopten lange tijd het rechtstreekse ticket van Ajax over te nemen, maar die strijd lijkt definitief verloren.

In een overzicht op de site van de UEFA staat AZ als een van de teams die maandag om 12.00 uur de koker in gaan voor de loting van de tweede voorronde. De ploeg van trainer Arne Slot, die ongeplaatst is en als niet-kampioen het League Path bewandelt, kan gekoppeld worden aan Besiktas, Viktoria Plzen of Rapid Wien.

AZ hoopte lange tijd helemaal niet aan de loting van maandag mee te hoeven doen. De Alkmaarders vinden dat ze recht hebben op het rechtstreekse Champions League-ticket dat Ajax toegewezen kreeg toen de KNVB het Eredivisie-seizoen in april vanwege de coronacrisis voortijdig moest beëindigen.

De Amsterdammers waren op dat moment op doelsaldo koploper, maar AZ is van mening dat het onderlinge resultaat leidend had moeten zijn bij het verdelen van de Europese tickets. De nummer twee van afgelopen seizoen won in de Eredivisie twee keer van Ajax.

AZ won afgelopen Eredivisie-seizoen twee keer van Ajax. (Foto: Pro Shots)

Duels in tweede voorronde gaan over één wedstrijd

Om toch dat rechtstreekse ticket te krijgen, richtte AZ zich tot de UEFA. De Europese voetbalbond gaf vanaf het eerste moment aan de KNVB te steunen, maar beloofde wel om vóór 3 augustus nog eens naar de situatie van AZ te kijken. De UEFA liet niets meer van zich horen, maar lijkt dus definitief de lijn van de KNVB te volgen.

De loting voor de tweede voorronde van de Champions League begint maandag om 12.00 uur in het Zwitserse Nyon. Alle wedstrijden in de tweede voorronde staan voor 25 en 26 augustus gepland en worden over één duel beslist. AZ moet in totaal drie ploegen verslaan om de groepsfase te bereiken.

Ajax is rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League, mits Olympique Lyon het miljoenenbal deze maand niet wint. De ploeg van Memphis Depay speelt deze week in de kwartfinales tegen Manchester City.