Róbert Bozeník is erg blij met de komst van Robin van Persie als spitsentrainer bij Feyenoord. De jonge Slowaakse spits, die zondag met twee doelpunten uitblonk in de oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-0), leert veel van een van zijn grootste idolen.

"Het is een droom om met Robin te werken. Hij is een echte legende. Ik speelde vroeger met hem in FIFA en nu is hij mijn personal coach", zei Bozeník na afloop van het duel met Sparta in De Kuip.

De 20-jarige Bozeník, die in januari overkwam van MSK Zilina, noemde de 2-0 tegen Sparta als voorbeeld van de tips die hij krijgt van Van Persie. Hij kapte op de rand van het strafschopgebied een tegenstander uit en schoot met links koeltjes via de binnenkant van de paal raak.

"Ik heb het met Robin gehad over wat ik moet doen in dat soort situaties. We praten veel met elkaar over voetbal, en dan met name over hoe ik me moet opstellen. Ik probeer alles wat hij aan me vertelt uit te voeren in de praktijk en vandaag ging dat best aardig."

Róbert Bozeník viert een van zijn doelpunten tegen Sparta Rotterdam met zijn ploeggenoten bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Alle eer en glorie voor Robin'

Van Persie stond afgelopen seizoen al een paar keer op het trainingsveld van Feyenoord, maar trainer Dick Advocaat vroeg deze zomer aan hem of hij komend seizoen vaker met de aanvallers aan de slag wil gaan. Van Persie beëindigde een jaar geleden zijn voetballoopbaan bij Feyenoord.

"Alle eer en glorie voor Robin. Zijn trainingen werpen nu al zijn vruchten af. Haha, nee, het moet bij Róbert allemaal nog een stuk beter, maar daar is Robin druk mee bezig. Hij maakte twee goede goals, het afwerken zit sowieso wel in hem, maar hij moet zich meer laten gelden in het meevoetballende gedeelte", aldus Advocaat.

Bozeník liet tegen Sparta in elk geval zien dat hij een geduchte concurrent is van Nicolai Jørgensen, met wie hij moet strijden om de spitspositie. Hij kent sowieso een prima start bij Feyenoord, want hij was in het voorbije half jaar drie keer trefzeker in zes officiële wedstrijden.

"Het is aan de trainer wie de eerste spits wordt, maar ik ben er zeker klaar voor. Ik voel me heel goed. Ik heb tijdens de coronapauze veel getraind met Steven Berghuis en Eric Botteghin. We spelen komend seizoen heel veel wedstrijden, dus ik wacht op mijn kans en dan pak ik die met beide handen aan", besloot Bozeník.