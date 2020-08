Bij Atlético Madrid zijn zaterdag twee personen positief getest op COVID-19. Het nieuws komt vier dagen voor het duel van de Madrilenen met RB Leipzig in de kwartfinales van de Champions League.

Het is niet bekend wie het coronavirus onder de leden hebben. Atlético meldt zondagavond alleen dat het om twee personen gaat die betrokken zijn bij het eerste elftal en dat ze beiden in thuisisolatie zitten.

Door de coronabesmettingen moet de selectie van Atlético Madrid snel opnieuw getest worden. Pas als iedereen negatief test, mag de ploeg van trainer Diego Simeone afreizen naar Lissabon, waar de Champions League in toernooivorm wordt afgemaakt.

Atlético plaatste zich voor de kwartfinales van het miljoenenbal door titelverdediger Liverpool over twee wedstrijden te verslaan. De tegenstander van donderdag is Leipzig, dat in de achtste finales afrekende met Tottenham Hotspur, de verliezend finalist van 2019.

De wedstrijden in de kwartfinales en de halve finales worden net als de eindstrijd allemaal in één wedstrijd beslist. De andere drie affiches zijn Atalanta-Paris Saint-Germain (woensdag), FC Barcelona-Bayern München (vrijdag) en Manchester City-Olympique Lyon (zaterdag).