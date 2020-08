Trainer Roger Schmidt houdt een tevreden gevoel over aan het trainingskamp van PSV in het Duitse Marienfeld. De Eindhovenaren speelden dit weekend twee oefenwedstrijden en wonnen die allebei met 0-3.

"Niet alleen het resultaat, maar ook de manier van spelen geeft vertrouwen", zei Schmidt zondag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Het is een goed teken dat we geen treffers tegen kregen. We zijn nog verre van perfect, maar we hebben een aantal basisprincipes onder de knie en gaan nu aan de details werken."

PSV trainde de hele week in Duitsland in voorbereiding op de eerste twee oefenduels van het seizoen. De Eindhovenaren wonnen zaterdag van SC Verl en bleken zondag met dezelfde cijfers te sterk voor KFC Uerdingen, die beide op het derde niveau van Duitsland uitkomen.

"Dat we aan het eind van het trainingskamp twee wedstrijden speelden, was misschien veelgevraagd na een zware week", bekende Schmidt. "De spelers hebben geprobeerd om dingen te vertalen naar de wedstrijd. We oogden wat vermoeid, maar in totaliteit ben ik heel tevreden over hun houding."

PSV vervolgt de oefencampagne komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Hoewel sommige spelers deze week een sterke indruk maakten, onder wie aanvallers Noni Madueke en Sam Lammers, denkt Schmidt nog niet aan een vaste basisopstelling.

"We zijn nog een eind weg van de start van de competitie en alles is open. De spelers die nu goed zijn, zijn dat misschien later niet meer. We brengen elkaar nu in goede conditie en aan het einde moet die optimaal zijn."