Feyenoord-trainer Dick Advocaat vindt het onbegrijpelijk dat er zondag slechts 3.000 toeschouwers welkom waren in De Kuip voor de oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Hagenaar is van mening dat er ondanks de coronacrisis veel meer mensen kunnen worden toegelaten in het stadion.

"Als er op het strand 30.000 mensen kunnen zitten en op de Dam 15.000 mensen, dan kunnen er in een stadion met een capaciteit van 50.000 ook wel 10.000 mensen zitten op twee meter afstand van elkaar. Je hoeft geen geleerde te zijn om dat uit te rekenen", zei Advocaat na de 3-0-zege op de stadgenoot.

Feyenoord legde vrijdag op last van de gemeente de kaartverkoop stil voor het treffen met Sparta, waardoor er 4.000 toeschouwers minder mochten worden uitgenodigd. Die maatregel volgde op de woorden van premier Mark Rutte, die donderdag op zijn persconferentie aangaf niet blij te zijn met het gedrag van een deel van de Feyenoord-fans, die bij de open training in De Kuip tegen de regels in hartstochtelijk zongen.

"Ze hebben twee of drie minuten wat geroepen en dan wordt dat uitgelicht, terwijl ze zich verder keurig gedroegen. Ik mocht het eigenlijk niet zeggen, maar ik vind het allemaal een beetje overtrokken wat er gebeurt. Natuurlijk moeten we met zijn allen voorzichtig zijn, laat dat duidelijk zijn, maar er is echt wel meer mogelijk dan nu het geval is."

'Je weet dat er een keer iemand positief kan testen'

Advocaat is niet geschrokken dat er vrijdag bij Feyenoord een speler positief is getest op het coronavirus. De club gaf vanwege de privacywetgeving de naam niet prijs, maar meldde wel dat hij in quarantaine zit, voorlopig buiten de wedstrijdselectie wordt gelaten en niet deelneemt aan de groepstrainingen.

"Je weet dat als je met zoveel mensen samenwerkt, dat dat een keer kan gebeuren. Daar kan je je ogen niet voor sluiten. We hebben de maatregelen genomen zoals elke andere club die neemt. Maar wij hadden er maar één en niet dertien", doelde Advocaat op Ajax. Daar kwam door testen aan het licht dat dertien spelers en stafleden antistoffen hebben tegen COVID-19. De Amsterdammers hebben momenteel niemand die besmet is.

Advocaat was wel redelijk te spreken over wat zijn ploeg liet zien tegen Sparta. Feyenoord, dat in de tweede helft met bijna een compleet ander elftal speelde dan voor rust, maakte alle doelpunten in de eerste 22 minuten. Róbert Bozeník scoorde de 1-0 en de 2-0 en Crysencio Summerville de 3-0.

"De uitslag speelde geen grote rol. Het is leuk dat we hebben gewonnen, maar het belangrijkste was om in conditie te komen voor de start van de competitie. Wat dat betreft baal ik wel van de blessure van Sven van Beek, dat zag er niet goed uit. Hopelijk zijn we hem niet opnieuw voor langere tijd kwijt."