Feyenoord heeft zondag zijn eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen gewonnen. De Rotterdammers waren in De Kuip met 3-0 te sterk voor stadgenoot Sparta. PSV won in het Duitse Marienfeld met dezelfde cijfers van Tweede Bundesliga-club KFC Uerdingen 05.

Binnen een kwartier stond Feyenoord al met 2-0 voor dankzij twee treffers van Róbert Bozeník. De Slowaakse spits kopte in de dertiende minuut raak na een voorzet van Ridgeciano Haps en twee minuten later schoot hij via de binnenkant van de paal binnen.

Het duurde niet lang voordat ook de 3-0 een feit was via Crysencio Summerville, die in de 22e minuut scoorde. Trainer Dick Advocaat paste in de rust liefst negen wissels toe, waardoor aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers hun officieuze debuut maakten.

Ook onder anderen Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en Orkun Kökçü maakten in de tweede helft hun opwachting. Met de vrijwel nieuwe opstelling kwam Feyenoord niet meer tot scoren in de snikhete Kuip, die gevuld werd door 3.000 supporters.

In aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Sparta meldde Feyenoord dat een speler positief was getest op het COVID-19-virus, maar het duel kon gewoon doorgaan. Steven Berghuis en aanwinst Christian Conteh ontbraken in Rotterdam.

Feyenoord vervolgt de oefencampagne volgende week met een oefenwedstrijd tegen FC Twente en spelen eind deze maand nog vriendschappelijke duels met Borussia Dortmund en MSV Duisburg.

De oefenwedstrijd Feyenoord-Sparta werd bezocht door 3.000 supporters. (Foto: Pro Shots)

PSV sluit trainingskamp in stijl af

Het PSV van trainer Roger Schmidt kwam tegen Uerdingen in de tiende minuut op een 1-0-voorsprong door een goal van Cody Gakpo. Die stand bleef op het scorebord staan, tot invaller Sam Lammer een kwartier voor tijd de tweede treffer maakte. In de 88e minuut was Lammers ook verantwoordelijk voor de 3-0.

Voor PSV was het oefenduel met Uerdingen 05 de afsluiting van het trainingskamp in Duitsland, nadat zaterdag door een hattrick van Noni Madueke ook al met 3-0 van SC Verl gewonnen was.

Tegen Uerdingen had Madueke opnieuw een basisplaats, maar ditmaal scoorde hij dus niet. Opvallend was dat Jordan Teze weer centraal achterin mocht starten, maar vooral dat Schmidt Mauro Júnior als linksback posteerde.

De Braziliaan, die vorig jaar op huurbasis bij Heracles Almelo speelde, is normaal gesproken aanvallende middenvelder. Dante Rigo, de Belgische middenvelder die terug is van een huurperiode bij Sparta, speelde als rechtsback.