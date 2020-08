Het meetrainen van Douglas bij Go Ahead Eagles heeft niet geleid tot een contract. De oud-speler van FC Twente is vertrokken bij de Keuken Kampioen Divisie-club en is in gesprek met een buitenlandse club.

Volgens De Stentor gaat het om een club uit de Tweede Bundesliga, maar dat wordt niet door Go Ahead bevestigd. "Douglas had de vrijheid om ergens anders heen te gaan als hij daar een contract kan krijgen. En dat is nu mogelijk het geval", zegt trainer Kees van Wonderen tegen FOX Sports.

"Er is een club die hem wil zien en keuren. Mocht dat toch niet leiden tot een contract dan mag hij altijd weer bij ons meetrainen."

De 32-jarige Douglas, die van 2007 tot 2013 bij FC Twente onder contract stond, speelde bij Sporting CP in januari 2017 zijn laatste wedstrijd als prof. De Braziliaanse verdediger, die ook een Nederlands paspoort heeft, zei vorige maand nog open te staan voor een contract bij Go Ahead.

'Hij werd in korte tijd beter'

Go Ahead stond en staat ook wel open voor een langer verblijf van Douglas, maar de club uit Deventer kan niet aan de wensen van de verdediger voldoen.

"Hij kwam hier te zwaar en zonder ritme", vertelt Van Wonderen. "We zagen dat hij in korte tijd heel snel beter werd, alleen hebben we bij Go Ahead niet de financiële mogelijkheden die Douglas gewend is. Hij heeft in Portugal en Rusland gespeeld en in de toptijd van Twente. Er is hier weinig mogelijk en dat hebben we hem ook gezegd."

Het lijkt dan ook uitgesloten dat Douglas alsnog bij Go Ahead tekent. "Alleen als hij echt geen andere opties heeft dan zou hij ervoor kunnen kiezen om zijn loopbaan hier in leven te houden. Zoals ik al zei, hij blijft welkom."