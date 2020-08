Erik ten Hag is tevreden over de eerste weken van Antony bij Ajax. De Braziliaan maakte zaterdag in de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk (6-1) zijn officieuze debuut in de Johan Cruijff ArenA en scoorde twee keer.

"Het waren twee uitstekende doelpunten. En ik heb meer prima dingen van hem gezien", aldus Ten Hag over de Braziliaan die voor ruim 15 miljoen euro is overgekomen van São Paulo, tegen FOX Sports.

"Antony kan in de bal komen, maar hij gaat ook de diepte in. Bij zijn eerste goal maakte hij een sprint van 60, 70 meter. En hij pakt verdedigend zijn arbeid. Dat is uitstekend. We gaan nog heel veel plezier aan hem beleven."

Ajax speelt met de komst van de twintigjarige buitenspeler al in op een vertrek van David Neres, die eveneens werd opgeleid door São Paulo. De 23-jarige Neres is nu al negen maanden geblesseerd aan zijn knie en keek tegen RKC vanaf de tribune toe in de verder lege ArenA.

Het is de daarom de vraag of er deze zomer nog een hoog bod komt voor Neres, al verwacht Ten Hag wel dat de zevenvoudig international binnenkort eindelijk weer volledig aansluit bij de trainingen. "Neres is pijnvrij en aan de betere hand. Ik hoop dat hij binnen niet al te lange tijd volledig belastbaar is."

Antony viel halverwege in en maakte de 4-0 en de 5-1. (Foto: Pro Shots)

'Spelers hadden er zin in'

Neres heeft nog ruim een maand om wedstrijdfit te worden, voordat Ajax op zondag 13 september aan het Eredivisie-seizoen begint met een uitwedstrijd tegen Sparta. Tot de tijd oefent Ajax nog tegen FC Utrecht, Wolfsberger AC, Red Bull Salzburg en Hertha BSC.

Over de eerste test van zijn ploeg tegen RKC was Ten Hag tevreden. "We hebben het goed gedaan en hebben mooie goals gemaakt", aldus de trainer, die naast Antony Lassina Traoré, Jürgen Ekkelenkamp en Klaas-Jan Huntelaar (twee keer) zag scoren.

"De intentie was goed. De spelers hadden er duidelijk zin in, maar dat is misschien ook logisch als je zo lang geen wedstrijd gespeeld hebt."