FC Barcelona heeft zich zaterdag vooral dankzij een sterke eerste helft geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Catalanen wonnen thuis met 3-1 van Napoli, wat ruim voldoende was na de 1-1 in Italië in februari.

De ploeg van trainer Quique Setién nam voor de pauze een 3-0-voorsprong, na doelpunten van Clément Lenglet, Lionel Messi en Luis Suárez. In de blessuretijd van de eerste helft verkleinde Lorenzo Insigne de achterstand tot 3-1. Ondanks een veldoverwicht na rust, wist Napoli die achterstand niet meer goed te maken.

Frenkie de Jong had een basisplaats bij Barcelona en leek na een half uur met een fraaie assist bij te dragen aan de score. De treffer van Messi werd vanwege hands van de Argentijn echter afgekeurd. De Jong speelde het hele duel.

In de kwartfinales wacht op vrijdag 14 augustus Bayern München, dat over twee duels veel te sterk was voor Chelsea. Na de 0-3-zege in Engeland werd het zaterdag 4-1. De wedstrijd tussen Barcelona en Bayern wordt net als alle andere duels vanaf de kwartfinales in Lissabon gespeeld.

Programma kwartfinales CL Woensdag 12 augustus: Atalanta-Paris Saint-Germain

Donderdag 13 augustus: RB Leipzig-Atlético Madrid

Vrijdag 14 augustus: Barcelona-Bayern München

Zaterdag 15 augustus: Manchester City-Olympique Lyon

Lenglet opent score voor Barcelona

De eerste kans in het lege stadion Camp Nou was voor de bezoekers. Dries Mertens kreeg de bal na een slippertje van Gerard Piqué mee, maar raakte de buitenkant van de paal.

Aan de overkant was de eerste grote kans wel meteen raak, toen Lenglet uit een hoekschop van Ivan Rakitic raak kopte. Napoli klaagde nog dat de Fransman geduwd had, maar arbiter Cüneyt Çakir wilde van niets van weten.

Messi verdubbelde de voorsprong halverwege de eerste helft met wat fortuin. De Argentijn rommelde zich door de defensie, maar schoot vervolgens wel fraai raak. Een tweede doelpunt van de aanvoerder ging even later niet door, nadat de VAR hands constateerde.

Luis Suárez, Clement Lenglet en Lionel Messi waren trefzeker voor Barça. (Foto: Pro Shots)

Ongelukkige overtreding van Koulibaly

Toch viel de derde treffer nog voor rust, toen de bal na tussenkomst van de VAR op de stip ging. Messi was verdediger Kalidou Koulibaly net te snel af, waarna de Senegalees de aanvaller ongelukkig onderuit haalde. Suárez was vanaf 11 meter onberispelijk.

Toch kon Napoli nog enige hoop uit de eerste helft putten. Insigne schoot de gasten vlak voor rust op 3-1, na opnieuw een penalty. Nu was het Rakitic die Mertens neerhaalde. Çakir zag het dit keer zelf.

Na rust was het vooral Napoli dat de klok sloeg. Barcelona werd flink naar achter gedwongen, al bleven echt grote kansen lang uit. Verder dan een afgekeurde kopbal van oud-Ajacied Arek Milik en wat gevaarlijke dribbels van voormalig PSV'er Hirving Lozano kwam Napoli niet.

Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd mee. (Foto: Pro Shots)