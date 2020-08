Bayern München-Chelsea ·

29' Goal Chelsea afgekeurd! Toch geen doelpunt voor Hudson-Odoi, want de VAR schijnt te hebben gezien dat een Chelsea-speler in aanloop naar de goal buitenspel stond. Het is niet duidelijk of het de doelpuntenmaker zelf betreft of een ploeggenoot, maar het is duidelijk niet de avond van Frank Lampard en zijn ploeg.