Bayern München-Chelsea ·

9' GOAL Bayern München! 1-0



We krijgen in ieder geval geen verlenging in München. Robert Lewandowski laat zien nog altijd messcherp te zijn en schiet de strafschop zeer beslist in de hoek. Mocht Chelsea nog stiekem een stunt in gedachten hebben, dan kan dat strijdplan nu al in de prullenbak, want de Londenaren moeten er vier maken om nog door te gaan.